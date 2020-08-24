Роспотребнадзор проверил популярные у петрозаводчан пляжи

В этом году, как и в предыдущие, пляжи на территории Петрозаводска утверждены не были, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Эксперты проверили воду и почву, отобранные из мест стихийных пляжей Петрозаводска.



Проба воды из Онежского озера в местечке Сайнаволок была отобрана 29 июля. Уровень ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) превысил норму в 2,3 раза. А в почве не обнаружили никаких вредных веществ.



А 30 июля специалисты Роспотребнадзора исследовали воду и почву на Каменном карьере. Проверка дала положительные результаты. Никакой опасности нет.



Также воду проверили и в "Песках". Пробы соответствовали санитарным требованиям.

Ранее озеро в местечке Лососинное проверили на наличие паразитов.