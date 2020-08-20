Озеро в местечке Лососинное проверили на наличие паразитов

Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды озера Лососинное, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По санитарно-химическим показателям проба воды озера Лососинное не соответствовала требованиям санитарного законодательства по показателю железо. Вместе с тем, повышенное содержание железа является природной особенностью водоемов Карелии.

Проба почвы соответствовала требованиям санитарного законодательства по уровню содержания цинка, кадмия, свинца, меди и бензапирена, а также по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Ранее число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз.