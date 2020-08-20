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Озеро в местечке Лососинное проверили на наличие паразитов

Новости. Общество
10:51, 21 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды озера Лососинное, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По санитарно-химическим показателям проба воды озера Лососинное не соответствовала требованиям санитарного законодательства по показателю железо. Вместе с тем, повышенное содержание железа является природной особенностью водоемов Карелии.

Проба почвы соответствовала требованиям санитарного законодательства по уровню содержания цинка, кадмия, свинца, меди и бензапирена, а также по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Ранее число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-08-21 11:31:05
По случаю прохладной погоды, паразиты купаться не поехали.
кир
2020-08-21 11:21:08
Когда общество проверите на наличие паразитов?
Гость
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