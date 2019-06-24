Роспотребнадзор рассказал, где в Карелии опасно купаться

Пробы воды в местах отдыха в в Петрозавосдке и Карелии не соответствуют нормативам, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Пробы воды из Онежского озера (м. Пески), Пряжинского озера и водоема на 4-м км от п. Эссойла не соответствуют нормативам. Следовательно, купаться там опасно.

Также сотрудники управления проверили почву: п. Эссойла, м. Лососинное, Каменный карьер, м. Сайнавалок. Почва в Лососинном не соответствует нормативам по микробиологическим показателям.