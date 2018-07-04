Роспотребнадзор рассказал, где в стране самый грязный воздух

Перечень составлялся исходя из доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Те регионы, где доля таких проб наиболее высока, оказались в антирейтинге, сообщают "Известия".

Регион с самым грязным воздухом в России - Бурятия, следует из данных Роспотребнадзора по итогам прошлого года. Также первые строчки антирейтинга заняли Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым. При этом, по мнению экспертов, данные о загрязненности воздуха в Крыму не касаются курортных зон. А в целом по стране за последние шесть лет показатели улучшились почти вдвое.

Столица Бурятии Улан-Удэ постоянно попадает в списки городов с самым грязным воздухом. Основная причина - выбросы бензапирена, образующиеся от угольных котельных в частном секторе. Проблему будут решать централизацией отопления, план которой расписан до 2020 года.

В Иркутской области наличие предприятий всех отраслей промышленности на территории региона неизбежно приводит к выбросам в атмосферу. В семи промышленных городах субъекта уровень загрязнения высокий или очень высокий - их атмосферу отравляют бензапирен, взвешенные вещества, диоксид азота, формальдегид.

- В целом в России менее 0,75% проб содержали химические примеси на уровнях выше установленных гигиенических нормативов. Как и в предыдущие годы, уровень загрязнения атмосферного воздуха сельских поселений ниже, чем городских, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Лучше всего показатели у Магаданской области и Чеченской Республике.

В Главной геофизической обсерватории Росгидромета сообщили, что составили список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха в 2017 году. Среди них - Новокузнецк (Кемеровская область), Барнаул (Алтайский край), Иркутск (Иркутская область), Магнитогорск (Челябинская область), Норильск (Красноярский край), Улан-Удэ (Бурятия) и другие. Перечень составлялся на основе данных 672 станций в 244 городах государственной наблюдательной сети.

Российские методы контроля за атмосферным воздухом архаичны. Чтобы можно было дать полную оценку его качеству, необходимо усовершенствовать системы наблюдения, считает руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич.

- Единственный город в России, который вошел в европейскую систему наблюдения, - Москва. Только там идет непрерывное автоматическое считывание уровня загрязнения атмосферного воздуха. Во всех остальных регионах оно проводится вручную, поэтому результаты не всегда отражают истину, - пояснил он.

Причинами плохого качества воздуха являются отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатация устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. На здоровье населения отражаются и ошибки в планировке и застройке населенных пунктов - часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.