Роспотребнадзор: Россияне стали чаще привозить инфекции из-за рубежа

Число россиян, возвращающихся из зарубежных поездок с признаками инфекционных заболеваний, за последние четыре года увеличилось почти в три раза.

"Ежегодно количество лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявляемых в пунктах пропуска через границу, растет. Так, в 2014 году было выявлено 1019 человек с признаками инфекционных заболеваний, в 2015 - 1647 человек, в 2016 - 2275 человек, а за 2017 год - уже 3081 человек. Во всех случаях был организован и проведен комплекс регламентированных профилактических (противоэпидемических) мероприятий", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Уточняется, что более 45% больных и лиц с подозрением на инфекционные заболевания выявлено в воздушных пунктах пропуска, пишет ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в пунктах пропуска специалистами досматривается 21-23 млн человек на наличие инфекционных заболеваний. За 2017 год в пунктах пропуска через государственную границу РФ специалисты досмотрели порядка 24,6 млн человек. "Наибольшее число лиц было досмотрено на территории Краснодарского края, Московской области, города Санкт-Петербурга, Ростовской области, Приморского края и города Москвы", - отмечается в сообщении.