Роспотребнадзор в Карелии обязал работодателей за свой счет массово прививать своих сотрудников от гриппа

Бизнес называет эти требования абсурдом и нарушением прав.

Карельский Роспотребнадзор направил региональным работодателям предписание, которое обязывает их закупить вакцину от гриппа и привить в обязательном порядке большую часть трудового коллектива.

В документе главный государственный санитарный врач по Карелии Екатерина Горид предписывает руководителю компании предусмотреть выделение необходимых ассигнований на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для проведения специфической профилактики гриппа среди работников, в том числе трудящихся вахтовым методом. При этом работодателю необходимо обеспечить иммунизацию не менее 60% от общей численности работников.

Владимир Абрамов, директор компании, получившей предписание, признается, что над ним нависла угроза крупных штрафов за неисполнение требований Роспотребнадзора – вплоть до миллиона рублей.

В ведомстве, отвечая на запрос "Столицы на Онего", пояснили, что российского гражданина действительно нельзя привить насильно, поскольку медицинское вмешательство по закону может быть произведено лишь с согласия человека. Однако Роспотребнадзор напомнил о праве руководителя предприятия ограничить допуск к работе невакцинированных сотрудников в период эпидподъема заболеваемости. В документе отмечено, что глава компании должен создать условия для вакцинации и провести разъяснительную работу.

Примечательно, что Роспотребнадзор весьма обтекаемо упоминает о внушительных штрафах, которые фактически больше всего беспокоят предпринимателей, считающих нереалистичными требования по вакцинации работников.

Подробнее о ситуации, в которой оказались работодатели, и о путях выхода из нее, читайте здесь.