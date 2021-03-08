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Роспотребнадзор в Карелии проведет "горячую" линию по вопросам защиты прав потребителей

Новости. Общество
18:00, 09 Марта 2021
фото: © freepik.com
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Специалисты карельского управления Роспотребнадзора на протяжении 1,5 недель будут консультировать жителей республики по телефону.

"Горячая" линия пройдет с 9 марта по 20 марта. Она приурочена ко Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. В этом году он пройдет под девизом "Tackling Plastic Pollution" - "Борьба с загрязнением пластиковыми материалами".

Вопросы можно задать по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Карелии: 8(8142) 79-74-20, а также по телефону отдела защиты прав потребителей: 8(8142) 79-74-09.

Кроме того, по любым вопросам защиты прав потребителей можно обратиться по телефонам территориальных отделов Управления:

- г. Сегежа, ул. Мира, д.38А, тел. (8-81431) 4-39-03;

- г. Беломорск, ул. Мерецкова, д.9А, тел. (8-81437) 5-10-08;

- г. Кемь, ул. Каменева, д.12, тел. (8-81458) 5-46-11;

- г. Костомукша, ул. Звёздная, д.23, тел. (8-81459) 5-16-67;

- п. Калевала, ул. Руны Калевалы, д.14, тел. (8-81454) 4-18-39;

- г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, тел. (8-81457) 5-16-30;

- г. Сортавала, ул. Комсомольская, д.10, тел. (8-81430) 4-73-70;

- г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.7, тел. (8-81433) 4-31-32;

- г. Лахденпохья, ул. Ленина, д.5Б, тел. (8-81450) 4-52-81;

- г. Олонец, пер. Красногвардейский, д.2Б, тел. (8-81436) 4-15-50;

- г. Кондопога, ул. Комсомольская, д.6, тел. (8-81451) 7-75-77, 7-66-38;

- г. Пудож, ул. Ленина, д.48а, тел. (8-81452) 5-13-53.

Также, граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора круглосуточно по номеру телефона 8 (800) 555-49-43.

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Комментарии

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Вася
2021-03-09 18:09:03
Самое смешное и грустное, что скоро станет всё равно,
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