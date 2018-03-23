Роспотребнадзор заявил, что в 12 районах Карелии имеется риск заражения туляремией

На протяжении двух последних лет в республике отмечается эпидемиологическое неблагополучие по заболеваемости туляремией, сообщает управление Роспотребнадзора по Карелии.

По данным ведомства, в 12 муниципальных образованиях республики имеется риск заражения туляремией. К территориям относятся: Сортавальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский районы и Петрозаводск.

В 2017 году в Карелии было зарегистрировано 40 случаев туляремии, из них 7 случаев у детей до 17 лет. Заражение произошло в Прионежском, Сортавальском, Пряжинском, Пудожском районах и Петрозаводске.

"Заболевшие лица не относятся к группам профессионального риска, их заражение произошли во время пребывания на дачных участках, посещения лесных массивов прилегающих к населенным пунктам", - рассказали в ведомстве.

Диагноз туляремия был установлен среди заболевших только в четырех случаях, в остальных случаях ставились диагнозы - ОРВИ, лимфаденит, пневмония, ангина, трахеит, герпетическая инфекция. Во всех случаях заболевшие отмечали укусы насекомых, который в природе являются переносчиками данного заболевания.

Сложившаяся ситуация по туляремии обусловлена циркуляцией возбудителя туляремии среди мелких млекопитающих (грызунов), которые являются источником инфекции.

Напоминаем, туляремия – это острое инфекционное заболевание токсико-аллергического, реже септического характера. Восприимчивость к ней людей 100%, без различия пола и возраста.