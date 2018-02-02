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Новости. Общество
16:52, 02 Февраля 2018
фото: https://vk.com/vmeza_ptz

Росприроднадзор назвал недопустимым запуск светошариков в Петрозаводске

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Мэрия Петрозаводска ранее сообщила, что 17 февраля на набережной планируется провести Большой фестиваль светошариков, в рамках которого в небо запустят светящиеся воздушные шары.

В начале недели на сайте администрации Петрозаводска появилось сообщение, что в рамках фестиваля "Гиперборея" 17 февраля пройдет Большой фестиваль светошариков.

"В финале праздничной программы состоится массовый запуск в небо светящихся воздушных шаров, которые наполнят вечернее небо Петрозаводска сотнями ярких огней", - сказано в сообщении администрации.

При этом в мэрии умолчали, что каждый такой светошарик содержит светодиод и батарейку. И разлетающиеся во все стороны шары – это, по сути, разлетающиеся во все стороны опасные отходы.

Как стало известно "Столице на Онего", управление Росприроднадзора по Карелии 1 февраля направило в адрес администраций городских округов и муниципальных районов Карелии предупреждение о недопустимости проведения подобных массовых мероприятий.

"Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Республике Карелия, рассмотрев обращение по вопросу запуска световых шариков в рамках арт-проекта "Вместе Зажигаем" в г. Петрозаводске, информирует администрации городских округов и муниципальных районов Республики Карелия  о недопустимости проведения подобных массовых мероприятий", - говорится в тексте предупреждения.

"В состав светового шарика входят светодиоды (отходы IV класса опасности по Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), элементы питания – батарейки (отходы II класса опаности по ФККО)", - отмечают в Росприроднадзоре.

"Использование указанных световых шариков является нарушением требований природоохранного законодательства Российской Федерации и наносит вред окружающей среде", - заключили в ведомстве.  

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