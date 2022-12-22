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Росприроднадзор одобрил строительство новых блоков АЭС в соседнем с Карелией регионе

Новости. Общество
15:51, 23 Декабря 2022
фото: © Вадим Жернов

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Росприроднадзор выдал положительное заключение по новым энергоблокам атомной электростанции в Ленинградской области.

«Росприроднадзор» выдал положительные заключения на обоснование строительных лицензий по новым энергоблокам Ленинградской АЭС (Сосновый бор, Ленинградская область) — это значит, что их проект соответствует экологическим требованиям, сообщил оператор всех АЭС в России — концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). Об этом сообщило агентство «Прайм».

«Федеральная служба по надзору в сфере природопользования утвердила заключения государственной экологической экспертизы на материалы обоснования лицензий на сооружение энергоблоков № 7 и 8 Ленинградской АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Эти документы необходимы для дальнейшего получения лицензий на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской А. С. Их получение означает, что проект новой очереди ЛАЭС соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательству в области охраны окружающей среды», — говорится в сообщении.

Следующим этапом станет получение лицензии на сооружение обоих новых энергоблоков, которое планируется на 2023 год. После этого на промышленной площадке ЛАЭС начнется основной период строительства.

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают энергоблоки №№ 3 и 4 с реакторами РБМК-1000 и энергоблоки №№ 5 и 6 с ракторами ВВЭР-1200.

Энергоблок № 1 ЛАЭС был навсегда остановлен в декабре 2018 года по окончании 45 лет эксплуатации, после чего начались работы по его подготовке к завершающему этапу — выводу из эксплуатации. В целом подготовка к выводу из эксплуатации энергоблока занимает около пяти лет.

В ноябре 2020 года, также после 45 лет работы, был остановлен для вывода из эксплуатации и 2-й энергоблок РБМК-1000 Ленинградской АЭС. К моменту останова обоих энергоблоков в эксплуатацию были сданы два новых замещающих блока поколения «3+» с реакторами повышенной мощности ВВЭР-1200. По сравнению с энергоблоками РБМК новые вводимые энергоблоки ВВЭР-1200 имеют ряд преимуществ: они на 20% мощнее, а срок службы их незаменяемого оборудования увеличен в 2 раза и составляет 60 лет.

Ленинградская АЭС в свое время стала первой атомной станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). Решение о ее строительстве было принято в сентябре 1966 года. В 1973 году строительство первого блока было завершено. В сентябре того года состоялся пуск реактора, а 21 декабря 1973 года блок № 1 ЛАЭС начал выдачу электроэнергии в энергосистему страны.

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