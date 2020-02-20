Росрыболовство проверит захватчиков лесного озера в Карелии

Инспекторы Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству проводят проверку предпринимателей, которые выращивают форель в лесном озере около Дома композиторов в Сортавальском районе.

Ситуация с озером Леппясенлампи, где неизвестные выпустили форель и охраняют водоем от местных рыбаков и туристов, не осталась без внимания контролирующих органов. Как сообщили "Столице на Онего" в Минсельхозе республики, в настоящий момент на месте работают сотрудники Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Контроль и надзор за деятельностью рыбоводных хозяйств - задача именно этого федерального органа исполнительной власти в области рыболовства.

В министерстве пояснили, что согласно законодательству выращивание объектов товарной аквакультуры осуществляется на водных объектах с выделением на акватории рыбоводного участка. Вид водных биологических ресурсов "форель радужная" является объектом аквакультуры и не является представителем местной (аборигенной) ихтиофауны.

"На озере Леппясенлампи в Сортавальском районе сформированные рыбоводные участки отсутствуют, - сообщили нашему изданию в Минсельхозе Карелии. - Заявки на формирование границ рыбоводного участка на данном водном объекте в адрес Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия не поступало".

Напомним, бизнесмены, которые выращивают в озере Леппясенлампи форель, угрожают местным рыбакам пистолетом, ножом и мачете. В полицию поступило два обращения от пострадавших. По ним проводится проверка.

Подробнее о ситуации на лесном озере, захваченном предпринимателями читайте здесь.