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Росрыболовство проверит захватчиков лесного озера в Карелии

Новости. Общество
15:59, 21 Февраля 2020
фото: © Марина Братышева
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Инспекторы Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству проводят проверку предпринимателей, которые выращивают форель в лесном озере около Дома композиторов в Сортавальском районе.

Ситуация с озером Леппясенлампи, где неизвестные выпустили форель и охраняют водоем от местных рыбаков и туристов, не осталась без внимания контролирующих органов. Как сообщили "Столице на Онего" в Минсельхозе республики, в настоящий момент на месте работают сотрудники Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Контроль и надзор за деятельностью рыбоводных хозяйств - задача именно этого федерального органа исполнительной власти в области рыболовства.

В министерстве пояснили, что согласно законодательству выращивание объектов товарной аквакультуры осуществляется на водных объектах с выделением на акватории рыбоводного участка.  Вид водных биологических ресурсов "форель радужная" является объектом аквакультуры и не является представителем местной (аборигенной) ихтиофауны.

"На озере Леппясенлампи в Сортавальском районе сформированные рыбоводные участки отсутствуют, - сообщили нашему изданию в Минсельхозе Карелии. - Заявки на формирование границ рыбоводного участка на данном водном объекте в адрес Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия не поступало".

Напомним, бизнесмены, которые выращивают в озере Леппясенлампи форель, угрожают местным рыбакам пистолетом, ножом и мачете. В полицию поступило два обращения от пострадавших. По ним проводится проверка.

Подробнее о ситуации на лесном озере, захваченном предпринимателями читайте здесь.

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