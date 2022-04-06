Росрыболовство выставило на торги участок на озере Куроярви в Карелии под выращивание форели

Участок ранее находился в пользовании карельской фирмы, которая была ликвидирована летом 2021 года.

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству объявило о проведении 26 мая аукциона на право пользования рыбоводным участком на озере Куроярви в Калевальском национальном районе Карелии. Участок выставлен на торги под промышленное рыбоводство.

По данным Северо-Западного управления Росрыболовства, рыбоводный участок на озере Куроярви был сформирован карельским Минсельхозом в феврале 2017 года, а в июле того же года передан в пользование ООО «Форель Юшкозеро» сроком на 25 лет. Однако, как выяснили общественники из Калевальского национального района, выступающие против форелевых ферм, летом прошлого года эта фирма была ликвидирована.