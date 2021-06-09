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Россельхознадзор выясняет, что завезли в Карелию под видом «рыбного гидролизата» из Мурманской области

Новости. Экономика
16:51, 10 Июня 2021
фото: © паблик Вконтакте «Отражение. Карелия»

Ведомственные инспекторы отобрали образцы почв в Заонежье, которые подверглись загрязнению рыбными отходами.

Скандальная история с завозом в Карелию рыбных отходов из Мурманской области дошла 10 июня до стен Законодательного собрания республики. Депутатский комитет по природным ресурсам и экологии попытался выяснить, что за странные контейнеры привезли в конце мая в Заонежье и слили их содержимое в заброшенные силосные ямы и даже прямо в поле.

Как заявил на заседании комитета исполняющий обязанности руководителя Североморского межрегионального управления Россельхознадзора Виктор Макаркин, ведомственные инспекторы отобрали образцы почв, подвергшихся загрязнению, и, если выяснится, что сельхозугодьям был причинен вред, «вытекающие последствия административного порядка наступят незамедлительно». По словам Макаркина, рыбный гидролизат – товар довольно специфический, и для того, чтобы утверждать, что он – безопасный, ему необходимо получить официальное подтверждение.

Читайте подробнее в статье «Неизвестные люди открыли краны»

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Комментарии

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театральный критик
2021-06-10 17:41:34
Полезной информации ноль, но это и устраивает либерастню : громче будут визжать.
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