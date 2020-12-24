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Россельхозбанк улучшил "Отличное предложение"

Новости. Экономика
13:00, 25 Декабря 2020
фото: © rshb.ru
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В рамках акции "Отличное предложение" можно открыть вклад "Доходный" по повышенной ставке до 4,4% годовых.

Также срок действия акции продлен до 15 января 2021 года.

В период проведения акции клиенты РСХБ могут открыть вклад "Доходный" на срок от 3 до 13 месяцев, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальная сумма вклада – 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как в любом отделении Банка, так и с использованием системы "Интернет-банк" и "Мобильный банк".

"В преддверии праздников мы продлили срок действия акции "Отличное предложение" и улучшили ее условия - клиенты Россельхозбанка смогут открыть вклад "Доходный" по ставке до 4,4% годовых. Мы рады, что предложение востребовано у наших клиентов: за время проведения акции открыто более 40 тыс. вкладов", - прокомментировал директор Санкт-Петербургского регионального филиала Алексей Кольчик.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте, а также в отделениях и в мобильном приложении Россельхозбанка.

АО "Россельхозбанк" Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Условия вклада:

Вклад открывается на имя вкладчика, а также в пользу третьего лица.

Срок вклада – 31 день, 91 день, 180 дней, 270 дней, 365 дней, 395 дней, 455 дней, 540 дней, 730 дней, 910 дней, 1095 дней, 1460 дней – для вкладов в рублях РФ и долларах США;
1095 дней.

Минимальный размер первоначального взноса:

- при открытии в офисе Банка:  10 000 рублей РФ / 150 долларов США;
- при открытии через дистанционные канали обслуживания: 3 000 рублей РФ / 50 долларов США.

Выплата процентов производится по Вашему выбору:
- в день окончания срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада;
- в день окончания срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика, открытый в Банке;
- ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также по окончанию срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада (капитализация);
- ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также по окончанию срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика, открытый в Банке.

Пополнение вклада не предусмотрено.

Максимальная сумма вклада не ограничена.

Расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены.

При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования" в соответствующей валюте.

Автоматическая пролонгация вклада ограничена и производится на тот же срок на условиях и под процентную ставку в соответствующей валюте, действующих в Банке на дату пролонгации. По вкладам на срок 31 день количество пролонгаций составляет не более 5 раз, по вкладам на срок 91 день – не более 3 раз, по вкладам на иные сроки, за исключением вкладов на сроки 31 и 91 день – не более 2 раз. В случае принятия Банком решения о прекращении приема вкладов на определенные сроки, пролонгация ранее открытых на такие сроки вкладов не осуществляется.

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