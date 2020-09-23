Россельхозбанк повысит кэшбэк для новых пользователей Своей карты системы Mastercard

Россельхозбанк запустил акцию "Карта Своя" – твои новые возможности" для новых владельцев дебетовых и кредитных карт платежной системы Mastercard, по тарифным планам "Своя карта" или "Своя кредитная карта".

В рамках специального предложения максимальный кэшбэк для таких клиентов повысится до 16%.

Согласно условиям специального предложения клиенты банка, оформившие Свою карту в период действия акции, смогут получать дополнительно к бонусным баллам программы лояльности "Урожай", указанным в тарифном плане, по 1 баллу за каждые потраченные 100 рублей. С учетом того, что по Своей карте предусмотрено начисление до 15% кэшбэка в виде бонусных баллов программы лояльности "Урожай", суммарное количество бонусов увеличится до 16%.

"Сегодня Россельхозбанк – один из самых близких к потребителю банков, 70% наших отделений – в малых городах и сельских населённых пунктах. Нашим клиентам мы стараемся предложить максимально выгодные условия обслуживания и ставки по кредитным продуктам. Повышенный до 16% кэшбэк – одно из лучших на рынке предложений. Уверена, что оно будет востребованным нашими клиентами", – прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО "Россельхозбанк" Юлия Деменюк.

Акция пройдет с 1 сентября по 31 октября 2020 года включительно. Максимальное вознаграждение в рамках акции составит 5000 бонусных баллов. Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте Россельхозбанка.

Напомним, в августе 2020 года Россельхозбанк запустил новый карточный продукт "Своя карта", предлагающий дополнительные преимущества для клиентов. Своя карта полностью бесплатна для клиента, комиссия за обслуживание основной карты не предусмотрена.

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