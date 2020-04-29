890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Автобусы и троллейбусы в Карелии не будут ездить до конца майских праздников 14
29.04.2020 19:37
В Петрозаводске двое мужчин изнасиловали прохожую 11
29.04.2020 19:15
У задержанного на ж/д вокзале Петрозаводска рецидивиста в воротнике нашли наркотики 6
29.04.2020 15:35
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО) 21
29.04.2020 19:30
На ж/д вокзале Петрозаводска проверяют пассажиров, прибывших из регионов с неблагополучной обстановкой по Covid-19 (ФОТО) 1
Сегодня 06:40
Работодатели получат деньги на зарплату сотрудников, работающих даже на полставки 6
29.04.2020 16:33
Парфенчиков просит жителей Карелии не устраивать массовых застолий на дачах в майские праздники 9
29.04.2020 15:55
Приставы арестовали технику предприятия в Карелии, чтобы заставить вернуть полумиллионный долг 4
29.04.2020 18:40

Россельхозбанк предлагает клиентам льготную ипотеку под 6,3%

Новости. Экономика
11:50, 30 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Санкт-Петербургский филиал АО "Россельхозбанк" начал работу в рамках новой государственной программы "Ипотека с господдержкой 2020" для оказания помощи гражданам и строительной отрасли.

Ставка по продукту "Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости", запущенного в рамках госпрограммы, составит всего 6,3%.

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет, с первоначальный взносом свыше 20% от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 8 млн рублей, для жителей других регионов – 3 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

"Мы пошли навстречу нашим клиентам и снизили ставку до 6,3%. Уверены, что новая государственная программа позволит сохранить высокие темпы роста строительной отрасли, а для наших граждан станет дополнительным стимулом приобрести комфортное жилье по более выгодной стоимости", – отметил заместитель председателя правления банка Олег Овсяницкий.

"В наших планах продолжить планомерную работу, направленную на повышение доступности кредитных ресурсов для населения, что позволит филиалу поддерживать конкурентоспособность и усилить позиции на рынке кредитования", – отметил директор Санкт-Петербургского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Алексей Кольчик.

Россельхозбанк занимает ведущие позиции на рынке ипотечного кредитования. Кредитный ипотечный портфель на конец первого квартала текущего года составил 278 млрд рублей.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус

Чтиво

Сегодня 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 12:47
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»