Россельхозбанк предлагает клиентам льготную ипотеку под 6,3%

Санкт-Петербургский филиал АО "Россельхозбанк" начал работу в рамках новой государственной программы "Ипотека с господдержкой 2020" для оказания помощи гражданам и строительной отрасли.

Ставка по продукту "Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости", запущенного в рамках госпрограммы, составит всего 6,3%.

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет, с первоначальный взносом свыше 20% от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 8 млн рублей, для жителей других регионов – 3 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

"Мы пошли навстречу нашим клиентам и снизили ставку до 6,3%. Уверены, что новая государственная программа позволит сохранить высокие темпы роста строительной отрасли, а для наших граждан станет дополнительным стимулом приобрести комфортное жилье по более выгодной стоимости", – отметил заместитель председателя правления банка Олег Овсяницкий.

"В наших планах продолжить планомерную работу, направленную на повышение доступности кредитных ресурсов для населения, что позволит филиалу поддерживать конкурентоспособность и усилить позиции на рынке кредитования", – отметил директор Санкт-Петербургского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Алексей Кольчик.

Россельхозбанк занимает ведущие позиции на рынке ипотечного кредитования. Кредитный ипотечный портфель на конец первого квартала текущего года составил 278 млрд рублей.

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