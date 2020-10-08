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Россельхозбанк выпустит карты с региональными продуктовыми брендами

Новости. Экономика
15:30, 09 Октября 2020
фото: © svoefermerstvo.ru
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Россельхозбанк поддержит развитие региональных брендов с помощью номинации "Загляните на огонёк" для продукции, привлекательной для гастротуризма.

Также банк выпустит карты с изображением региональных брендов. Об этом сообщила первый заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина в рамках главного аграрного события года – выставки "Золотая осень" в Москве. В ходе мероприятия Ирина Жачкина рассказала о растущей роли фермерской продукции в сельском хозяйстве и ее вкладе в качественное питание россиян.

"На всероссийском конкурсе региональных брендов у Россельхозбанка – своя номинация. Называется она "Загляните на огонёк", и за победу в ней будут бороться фермерские продуктовые бренды, которые привлекают туристов. Прекрасный пример такого бренда – огуречное варенье, которым славится одна из самых красивых деревень России – Вятское в Ярославской области. Вятские огурцы выращиваются под открытым небом на черноземной почве без полива, их вкус и старинные рецепты приготовления известны далеко за пределами региона. Другой пример – соль из города Старая Русса в Новгородской области. Как и тысячу лет назад, ее получают выпариванием воды из уникальных старорусских минеральных источников. Передаваемые из поколения в поколение традиции, принадлежность к культуре и истории конкретного места и неизменное качество – вот что такое настоящие региональные бренды. Мы верим, что наши фермеры обогатят списки известнейших брендов десятками новых, которые будут радовать как россиян, так и иностранных потребителей. В честь региональных брендов мы нанесем их изображения на банковские карты", – сказала Ирина Жачкина.

"Это отличная идея! - отметил заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия – министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов. Карельские региональные бренды достойны быть узнаваемыми не только в Республике Карелия, но и по всей стране. Идея Россельхозбанка размещать их изображение на банковских картах - отличный способ, позволяющий поддержать местных производителей и сохранить всеми любимые народные марки, привлечь туристов. Думаем, что жители региона поддержат инициативу разместить именно наши региональные бренды: карельскую клубнику, форель, дикорастущие ягоды и грибы, карельские калитки на карте".

Региональные бренды производятся силами крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, за 10 лет производство продукции у КФХ выросло в 4,5 раза и достигло 804 млрд рублей. При этом доля фермеров в общем объеме производства увеличилась с 1% в 1992 году до 14%.

"В производстве отдельных овощей доля фермерских хозяйств достигает 40%. Позиции фермеров сильны и в животноводстве, особенно в производстве молока, в котором КФХ показывают среднегодовой прирост в 9% за последние 10 лет. За этими цифрами стоит важнейшая роль фермеров в обеспечении здорового питания россиян. Рост роли фермеров будет способствовать диверсификации и устойчивости сельского хозяйства. Будучи банком  с 20-летним стажем в поддержке фермеров, мы продолжим оказывать их развитию всестороннее содействие", – подчеркнула Ирина Жачкина.

В качестве примеров инструментов осуществляемой банком поддержки фермерского движения первый заместитель председателя правления назвала:

• Расчетно-кассовое обслуживание на специальных условиях;

• Комплексную поддержку через цифровую экосистему банка "Своё. Фермерство";

• Упрощенный доступ к кредитам до 5 млн рублей по льготной ставке с возможностью беззалогового кредитования;

• Инвестиционное финансирование приобретения техники, оборудования, животных и земли для производства фермерской продукции – до 20 млн руб.;

• Финансовые решения для начинающих фермеров, которые решили начать свой бизнес с нуля без соответствующих компетенций.

Заметной вехой в поддержке микро-, малого и среднего агробизнеса стало открытие 1 сентября "Школы фермера" Россельхозбанка в Московской и Новосибирской областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан. Проект направлен на то, чтобы научить слушателей – как новых, так и действующих – вести рентабельный фермерский бизнес.

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