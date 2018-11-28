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Новости. Общество
12:00, 28 Ноября 2018
фото: Россельхозбанк

Россельхозбанк запустил международные денежные переводы в сервисах дистанционного обслуживания

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Россельхозбанк (РСХБ) постоянно расширяет возможности сервисов дистанционного банковского обслуживания.

Теперь пользователям "Интернет-банка" и "Мобильного банка" РСХБ доступна новая функция – денежные переводы в рублях и иностранной валюте через Unistream и Western Union. Оформить, проверить статус, изменить или отозвать перевод можно самостоятельно.

Подключение дистанционных каналов обслуживания РСХБ к платформам Unistream и Western Union открывает возможность осуществлять переводы за рубеж в удобном для клиентов режиме практически в любой точке мира. С помощью данной опции пользователи могут переводить средства в более чем 550 тысячах пунктов обслуживания Western Union и 330 тысяч пунктов обслуживания Unistream.

Также Россельхозбанк дополнил функционал "Интернет-Банка" и "Мобильного банка" возможностью переводов через систему РСХБ-Экспресс внутри собственной филиальной сети.

С начала года число онлайн-операций, совершенных клиентами РХСБ через дистанционные каналы обслуживания, удвоилось. Банк совершенствует систему ДБО с учетом современных тенденций на рынке цифровых технологий. Недавно РСХБ запустил обновленные "Интернет-банк" и "Мобильный банк", функционал которых теперь позволяет переводить денежные средства с карт сторонних банков без комиссии.

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