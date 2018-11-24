Россельхознадзор запретил ввоз мясной продукции с четырех белорусских предприятий

Такие меры необходимы в связи с повторным обнаружением ветеринарных препаратов кокцидиостатиков в колбасных изделиях.

Россельхознадзор с сегодняшнего дня вводит временные ограничения на поставку говядины и мяса птицы с четырех белорусских предприятий в связи с выявленными в их товарах нарушениями, пишет ТАСС о ссылкой на ведомство.

Ограничения вводятся в связи с повторным обнаружением ветеринарных препаратов кокцидиостатиков в колбасных изделиях из мяса птицы производства "Беловежские деликатесы", в мясе птицы производства "Витебской бройлерной птицефабрики" и птицефабрики "Дружба". Кроме того, в мясе птицы птицефабрики "Дружба" и говядине "Слуцкого мясокомбината" был обнаружен антибиотик тетрациклин.

Россельхознадзор также вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, поставляемой с агрокомбината "Дзержинский" (превышение количества микроорганизмов в мясе птицы), ОАО "Беловежский" (выявление антибактериального препарата хинолоны в колбасных изделиях, а также выявление тетрациклина в говядине), ОАО "Березовский сыродельный комбинат" (выявление антибиотика хлорамфеникола в сыре), ОАО "Дятловский сыродельный завод" (выявление антибиотика натамицина в сыре), ООО "Мясокомбинат Поставский" (выявление бактерий группы кишечной палочки и превышения доли микроорганизмов в говядине, а также выявление тетрациклина в говядине), ОАО "Пинский мясокомбинат" (два случая выявления тетрациклина в говядине), ОАО "Слонимский мясокомбинат" (выявление незаявленной на маркировке ДНК свиньи в консервах говяжьих).

Всего в данный момент в Россию запрещен ввоз продукции с более чем 60 белорусских предприятий, отметили в ТАСС.