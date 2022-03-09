Свет пришел в домик смотрителя в Марциальных Водах

«Россети Северо-Запад» обеспечили мощность для музея в Марциальных Водах.

Петр I основал «Марциальные Воды» на месте минеральных источников. Он приезжал на лечение железистой водой четыре раза и всего провел здесь 90 дней.

В местном музее – бывшем «домике смотрителя» – сохранились деревянные подсвечники, которые император сделал своими руками.

В прошлом году музей отреставрировали. А специалисты Карельского филиала «Россети Северо-Запад» обеспечили необходимую мощность для его внутреннего освещения, отопления и уличной подсветки.

Подробнее в нашем видео.