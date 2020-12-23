"Россети Северо-Запад" подвели итоги работы в Карелии в 2020 году

Итоги работы в Республике Карелия, где электроснабжение обеспечивают "Россети Северо-Запад" и "Россети ФСК ЕЭС".

• Количество технологических нарушений в 2020 году в сети выше 0,4 кВ региона сократилось на 25% к 2019 году.

• Показатели "Россети Северо-Запад" по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии снизились на 52% и 37% к 2019 году.

• Ожидаемый факт финансирования инвестиционной программы 2020 года составляет 6,7 млрд рублей. Ввод энергообъектов: 5,2 МВА трансформаторной мощности и 241,5 км ЛЭП.

• За 9 месяцев выполнено техприсоединение 1 086 объектов на общую мощность 28,6 МВт.

• Впервые в Карелии в рамках пилотного проекта "Цифровая ЛЭП" смоделированы прототипы цифровых двойников линий электропередачи. Их создание стало результатом успешного применения роботизированного комплекса в Суоярвском районе: три воздушные линии были обследованы с помощью камер высокого разрешения, лазерного и магнитного сканирования. Разработана 3D-карта ЛЭП и охранных зон. Специалисты получили доступ даже к труднодоступным участкам линий, поэтому оперативно выявляют и устраняют дефекты на сетях.

• Кроме этого, в 2020 году на транзитной линии 110 кВ "Олонец - Лодейное поле" смонтирована "умная" система мониторинга ЛЭП. Она воспринимает звуки и вибрации через оптоволокно и идентифицирует их источник. Так искусственный интеллект помогает выявлять риски технологических нарушений. Это позволяет быстрее принимать решения по проведению необходимых работ на энергообъекте.

• Завершена модернизация коммутационного оборудования 330 кВ подстанции 330 кВ "Кондопога" мощностью 240 МВА. До конца 2021 года на объекте планируется установка микропроцессорной релейной защиты. Проект позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей центральных районов республики с общим населением 600 000 человек, а также транзита энергии Кольской АЭС в Ленинградскую область.

• Ведётся строительство новой высоковольтной ЛЭП 330 кВ "Петрозаводская – Тихвин – Литейный". Трасса пройдёт по территории Пряжинского и Прионежского районов Карелии, Подпорожского, Лодейнопольского и Тихвинского районов Ленинградской области. Протяжённость линии составит 331,9 км. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году.