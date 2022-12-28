«Россети Северо-Запад» повысили надежность электроснабжения Карельского зоопарка (ВИДЕО)

500 животных и 150 птиц со всего мира живут недалеко от города Сортавала в самом большом на Северо-Западе зоопарке.

Здесь Карельский филиал «Россети Северо-Запад» модернизировал две линии электропередачи. Повысил надёжность электроснабжения зоопарка, турбазы и двух маленьких поселков Киркколахти и Алалампи, где живут 16 человек.

Экскурсию по зоопарку провел мастер Карельского филиала Алексей Заяц.