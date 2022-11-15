«Россети Северо-Запад» повысили надежность электроснабжения поселков на севере Карелии (ВИДЕО)

В Кемском районе энергетики смонтировали 57 виброгасителей, еще 36 установят до конца года.

До 150 раз в секунду дрожат провода ЛЭП даже при несильном ветре. Из-за этого изнашиваются. Чтобы защитить линии энергетики устанавливают гасители вибрации. Так, «Россети Северо-Запад» повысили надежность электроснабжения трех тысяч жителей Кемского района.

Подробнее на видео рассказывает старший мастер Дмитрий Переведенцев.