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"Россети" в 2021 году расширят список клиентских сервисов: новые услуги для ВИЭ, доступ к данным "умных" счётчиков, работы на сетях потребителей

Новости. Общество
09:53, 19 Февраля 2021
фото: © "Россети"
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Увеличение доступности и спектра услуг для клиентов – стратегическая задача "Россетей".

В 2021 год начнётся внедрение дополнительных сервисов:

• Сервисы "Умный дом" и ВИЭ, включая подбор и монтаж солнечных электростанций до 15 кВт "под ключ";
• Монтаж, техобслуживание и ремонт сетей потребителей, в том числе в формате "электрик на час" (без отвлечения персонала от работ по обеспечению надёжной работы сетевого комплекса);
• Перевод в "цифру" процедуры ТП объектов генерации и сетевого хозяйства;
• Конструктор для формирования пакетов услуг с учётом региональных потребностей.

Уже сегодня многие вопросы техприсоединения (ТП) потребителей решаются онлайн с помощью портала электросетевых услуг (портал-тп.рф), а также мобильного приложения (доступно в Google Play или AppStore):
• Рассчитать необходимую мощность и стоимость ТП на специальных калькуляторах;
• Найти точку подключения на интерактивной карте;
• Подать заявку;
• Заверить документы электронной подписью, оплатить банковской картой;
• Проконсультироваться со специалистом через интернет-• Получить информацию о работе сетевой организации (тарифы и затраты, порядок подключения, типовые документы), а также данные о плановых отключениях.

При этом в 2020 году перечень услуг был существенно расширен: реализован упрощенный порядок ТП для категории до 150 кВ через интерактивные сервисы, переведены в электронный формат процедуры восстановления ранее выданных документов.

На портале электросетевых услуг тестируются новые сервисы для внедрения 2021 году:
▪️ Уже осуществляется прием заявок на установку и замену приборов учёта по закону № 552-ФЗ, потребители получат доступ к данным "умных" счётчиков в личном кабинете;
▪️ Раскрытие информации по нарушениям электроснабжения и рассылка уведомлений зарегистрированным пользователям;
▪️ Типовые нетарифные услуги: техобслуживание и ремонт сетей потребителя, аренда и услуги по размещению оборудования, строительно-монтажные работы и др.

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