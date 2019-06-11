Россия будет выплачивать пенсии иностранцам

Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам, которые прибыли на заработки.

Соответствующее соглашение было разработано еще в марте. Планируется, что члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подпишут и ратифицируют документ до конца года, пишет Lenta.ru.

Нововведения предполагают, что страна, в которой мигрант работал, делал взносы в пенсионный фонд и получил право на страховую пенсию по старости, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину либо переезда в другую страну ЕАЭС. Стаж, полученный на территории разных государств из ЕАЭС, будет суммироваться. Сейчас мигранты делают отчисления, однако выплат не получают.

По подсчетам Министерства труда, в 2020-2021 году на выплату пенсий по новым правилам понадобится около 166 миллионов рублей. В будущем сумма будет расти, поскольку отчисления после подписания договора будут накапливаться.

В России самое большое количество трудовых мигрантов и наивысшая средняя зарплата среди всех стран-членов ЕАЭС. Это может привести к тому, что россияне, заработавшие трудовой стаж за рубежом, получат пенсию гораздо ниже, чем могли бы получить при работе в России. Эксперты считают, что в таких случаях государство будет поднимать пенсии до уровня прожиточного минимума.