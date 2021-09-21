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Россия начала подготовку к высадке человека на Луну

Новости. Общество
21:30, 23 Сентября 2021
фото: АГН МОСКВА

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«Роскосмос» начал подготовку к высадке первого россиянина на Луну.

«Роскосмос» объявил тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну, по итогам должны быть разработаны требования к космической технике для организации подобных миссий, говорится в материалах госкорпорации, опубликованных на сайте госзакупок. Об этом информирует РИА Новости.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», — говорится в документе.

Общая сумма контракта — 1,7 миллиарда рублей.

Впервые в официальных документах «Роскосмоса» указано, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете «Ангара» с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.

В декабре 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в своем Facebook, что от идеи полетов к Луне на сверхтяжелой ракете было решено отказаться в пользу полетов на ракетах «Ангара» на первом этапе и лишь на втором этапе — организации полетов на сверхтяжелой ракете, которая будет создаваться на новых технических решениях.

Ранее из заявления Рогозина стало известно, что сроки создания такой ракеты будут отложены по сравнению с планировавшимися сроками реализации прежнего проекта такой ракеты. О разработке же малого космического корабля, который получил условное название «Орленок», и планах его использования в полетах на Луну ранее РИА Новости рассказали источники в ракетно-космической отрасли.

Документом также предусмотрена разработка требований к малому лунному взлетно-посадочному кораблю, предназначенному для высадки космонавтов на поверхность Луны. В интервью РИА Новости в августе 2020 года Рогозин сообщал, что без этого комплекса высадка невозможна, но ни в какой программе его разработка на тот момент не числилась.

Контрактом помимо того предусмотрена разработка облика нового скафандра для работы на Луне и создание его экспериментального макета, средств защиты здоровья космонавтов, включая новые аптечки, строительного лунохода (луноход-строитель), «луномобиля» (луноход пилотируемый негерметичный), обитаемого и энергетического модулей лунной базы, корабля для доставки грузов на Луну.

Многие из этих работ были предусмотрены в проекте «Федеральной космической программе на 2016–2025 годы» до ее секвестра в 2015–2016 годах. Изначальный проект предусматривал финансирование в размере 2,7 триллиона рублей, но был сокращен до 1,4 триллиона рублей, а затем неоднократно дополнительно «срезался».

Далее документом предусматривается разработка сверхтяжелой ракеты, пилотируемого транспортного корабля (не малого) и лунного взлетно-посадочного корабля (тоже не малого).

Работы по контракту разбиты на части. Первые результаты должны быть представлены в конце 2022 года. В целом вся программа должна быть подготовлена к середине ноября 2025-го.

Ранее сообщалось, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.

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