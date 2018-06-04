Россия не вошла в сотню стран с лучшими дорогами

В рейтинге качества дорог, опубликованном на сайте Всемирного экономического форума, Россия заняла 114-е место из 137.

Дороги на территории страны охарактеризованы как имеющие тенденцию к улучшению. Лучшими эксперты назвали дороги Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Швейцарии, сообщает "Коммерсантъ".

Самые плохие дороги, согласно рейтингу, в Мавритании. В тройку антилидеров вошли также Конго и Гаити. Из стран бывшего СССР в десятку стран с самыми плохими дорогами вошла Украина (8-е место с конца), однако в ней составители индекса отметили тенденцию к улучшению инфраструктуры.