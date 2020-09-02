Россия предлагает космическим туристам провести месяц на МКС

Разработана новая программа для космических туристов с увеличенным временем пребывания на Международной космической станции.

Гендиректор "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов, выступая на онлайн-форуме Global Satellite & Space Show, привел список "дополнительных опций", которые может заказать космический турист при полете в космос. В их числе есть и "полет на МКС на нестандартный период до 30 дней". При этом отмечается, что стандартный туристический полет на МКС длится до 10 дней, пишет РИА Новости.

Среди других дополнительных опций - выход в открытый космос, подготовка к полету в невесомости при помощи специальных самолетов, разработка и помощь в осуществлении собственной научной программы на орбите, создание специального набора питания.

Одной из таких дополнительных опций является "Спускаемый аппарат "Союза" после возвращения на Землю", то есть возможность космическим туристам выкупить спускаемый аппарат корабля, который вернет их с Международной космической станции на Землю.

В стандартную программу космического туриста входит медицинское обследование, подготовка в Звездном городке, непосредственно полет на МКС и возвращение на Землю, а также услуги по поиску и спасению вернувшегося туриста.