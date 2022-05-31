Россия снимает ковидные ограничения на въезд иностранцев

Россия с 14 июня снимает все эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев, прибывающих в страну воздушным и морским транспортом.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.

«По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативный штаб принял решение о возобновлении с 14 июня железнодорожного сообщения по маршрутам Ташкент — Самара и Ташкент — Волгоград с частотой один раз в неделю на каждом маршруте. Ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом будут сняты.