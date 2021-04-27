Министр иностранных дел РФ обещал регулярно пополнять список новыми недругами.

Россия составит список недружественных стран. Такое поручение дал российскому правительству президент Владимир Путин.

Как заявил РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, полный перечень российских недругов будет вскоре опубликован.

«Я сейчас не стал бы забегать вперед: мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не «мертвая» бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем», – пояснил глава МИД России.

По словам Лаврова, страны, которые попадут в список недружественных, не смогут нанимать на работу физических лиц, находящихся на территории РФ.