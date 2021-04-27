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Россия составит список недружественных стран

Новости. Политика
22:00, 28 Апреля 2021
фото: © пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ обещал регулярно пополнять список новыми недругами.

Россия составит список недружественных стран. Такое поручение дал российскому правительству президент Владимир Путин.

Как заявил РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, полный перечень российских недругов будет вскоре опубликован.

«Я сейчас не стал бы забегать вперед: мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не «мертвая» бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем», – пояснил глава МИД России.

По словам Лаврова, страны, которые попадут в список недружественных, не смогут нанимать на работу физических лиц, находящихся на территории РФ.

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Комментарии

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кир
2021-04-28 22:11:09
Долго тянут резину. Мы с котом уже составили список недружественных стран. На первом месте Украина.
Leopol'd
2021-04-28 22:08:12
Судя по политике последних лет, из 195 стран, сотни полторы включат.
Off
2021-04-28 22:01:36
Это в истории уже было .. та страна плохо кончила.
Гость
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