Россия стала лидером по тратам на чемпионат мира по футболу за 10 лет

Россия потратила на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу более 680 млрд рублей (11,6 млрд дооларов).

Об этом сообщает консалтинговая компания JLL, передают "Ведомости". "По последней доступной оценке организационного комитета, на апрель 2018 г. финальные расходы составили 683 млрд руб.", – говорится в сообщении. Согласно подсчетам JLL, большая часть средств – 437,8 млрд руб. (71%) – была выделена из госбюджета.

В январе этого года гендиректор Оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин заявлял, что на подготовку к ЧМ из бюджетов различных уровней затрачено 480 млрд руб.

По совокупным расходам Россия стала лидером среди всех стран – хозяек мировых футбольных первенств за последние 10 лет. Сопоставимые расходы на футбольный турнир оказались лишь в Бразилии в 2014 г. – $ 11,6 млрд. Меньше всех потратила Франция в 1998 г. – всего $2 млрд.

По расчетам JLL, основной объем инвестиций пришелся на спортивные объекты (265 млрд руб.) и транспортную инфраструктуру (228 млрд руб.).

Россия также стала единственной из всех стран – хозяек мировых футбольных первенств, построившей и основательно обновившей все 12 стадионов. По расходам на возведение футбольных арен наша страна также в числе лидеров – в совокупности на все стадионы было потрачено $4,5 млрд. Немного больше оказалось только у Южной Кореи и Японии в 2002 г. – $4,6 млрд. При этом в расчете на один стадион Россия оказалась рекордсменом, потратив $380 млн на объект в среднем.

ЧМ по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.