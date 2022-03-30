Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами

Россия отменит с 9 апреля введенные из-за пандемии ограничения на полеты в 52 страны.

В число этих стран вошли Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие дружественные государства. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единой России», передает ТАСС.

«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», — сказал Мишустин, отметив, что соответствующий документ подписан в понедельник. По словам премьера, уровень заболеваемости ковидом идет на спад, поэтому пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям.

«Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», — сообщил Мишустин, напомнив, что до этого без ограничения можно было летать в 15 стран, включая некоторые государства Евразийского экономического союза, Катар, Мексику и другие.