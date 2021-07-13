Регулярные рейсы между странами начнутся в конце июля.

Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Как сообщило РБК со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, регулярные рейсы будут совершаться с 24 июля на взаимной основе из Москвы в Париж и Ниццу, на каждом направлении будет по четыре рейса в неделю. Из Санкт-Петербурга можно будет улететь в Париж и Ниццу дважды в неделю.



Полеты в Чехию планируется выполнять из российской столицы. В неделю будут совершаться по четыре рейса в Прагу.