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Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Новости. Экономика
18:40, 14 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Регулярные рейсы между странами начнутся в конце июля.

Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Как сообщило РБК со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, регулярные рейсы будут совершаться с 24 июля на взаимной основе из Москвы в Париж и Ниццу, на каждом направлении будет по четыре рейса в неделю. Из Санкт-Петербурга можно будет улететь в Париж и Ниццу дважды в неделю.

Полеты в Чехию планируется выполнять из российской столицы. В неделю будут совершаться по четыре рейса в Прагу.

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