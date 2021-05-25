Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

Воздушное сообщение с Мексикой, Исландией, Мальтой, Португалией и Саудовской Аравией открыто пока формально.

Россия официально возобновляет авиасообщение с Мексикой, Исландией, Мальтой, Португалией и Саудовской Аравией, которое было приостановлено год назад из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Однако, как отмечает ТАСС, воздушное сообщение с этими странами открыто пока только формально.

О готовности начать полеты в Мексику заявила только Azur Air, в другие страны никто из российских компаний открывать полеты не планирует. Компания заявила о планах открыть полеты в Канкун с 29 мая, рейсы будут выполняться два раза в неделю. Въезд в Мексику официально открыт, но путешественникам может потребоваться пройти медицинское обследование на COVID-19. Если у пассажира будут выявлены симптомы, его могут отправить на карантин.

Рейсы в Исландию планировала возобновить S7 (до приостановки полетов авиакомпания была единственным перевозчиком, выполнявшим рейсы в эту страну), но позже отказалась от этой идеи: как сообщала журналистам председатель совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева, такое решение было принято из-за обязательного карантина для въезжающих в Исландию. По мнению компании, такое условие въезда может существенно повлиять на загрузку рейсов и, следовательно, сделать их коммерчески невыгодными.

В ТАСС напомнили, что в настоящее время международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.