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Россия возобновляет железнодорожное пассажирское сообщение с Белоруссией

Новости. Экономика
14:27, 03 Февраля 2021
фото: © Белорусская железная дорога
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Страны увеличат количество авиарейсов между Москвой и Минском.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией, которое было прекращено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, с 8 февраля на взаимной основе начнется движение пассажирских поездов по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. С 8 февраля также на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва – Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

Кроме того, как сообщили в правительстве РФ, принято решение возобновить с 15 февраля на взаимной основе с Азербайджаном и Арменией. Москву с Баку и Ереваном свяжут по четыре рейса в неделю.  

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