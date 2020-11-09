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Россия вводит миротворцев в Нагорный Карабах

Новости. Политика
15:09, 10 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня.

Главы Азербайджана и Армении подписали соглашение о полном прекращении с 10 ноября военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. В этой связи президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором сообщил о введении в зону конфликта российских миротворцев.

"Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации, - говорится в заявлении Владимира Путина. - Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-11-10 15:33:49
Маленькая победоносная война. Как в 1905. Как в 1939. Как в Абхазии или Донбассе.
кир
2020-11-10 15:53:28
елпидифор, кончай ерничать, писака.
бюджет
2020-11-10 15:33:40
Во все "дыры", за НАШ счет ,суются. Лучше пенсии и благосостояние народа поднимайте!
протестанутый
2020-11-10 15:54:11
бюджет, не за твой счет. Ты сам на шее у трудящихся сидишь и каждый день всякую фигню тут пишешь. Погоняло смени, клоун. Бюджет он, блин :)
Горожанин
2020-11-10 15:30:06
Это я своими налогами оплачиваю?
кир
2020-11-10 15:18:50
Когда вертолет наш сбили.
Гость
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