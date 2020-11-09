Россия вводит миротворцев в Нагорный Карабах

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня.

Главы Азербайджана и Армении подписали соглашение о полном прекращении с 10 ноября военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. В этой связи президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором сообщил о введении в зону конфликта российских миротворцев.

"Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации, - говорится в заявлении Владимира Путина. - Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России".