Россия закрывает генконсульство Польши в Петербурге в ответ на закрытие российского консульства в Познани.

Россия приняла решение закрыть генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие российского консульства в Познани, пишет информационное агентство EADaily.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала «болезненный ответ» на демарш польского МИДа.

«С 10 января 2025 года Генконсульство Польши не будет функционировать на территории России. Мера принята после закрытия российского диппредставительства в Познани», — говорится в коммюнике российского внешнеполитического ведомства.

Российскую миссию в Познани польские власти решили закрыть в октябре 2024 года. Само здание Варшава намерена передать Украине «с величайшим сочувствием», заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.