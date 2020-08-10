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Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса

Новости. Общество
12:01, 11 Августа 2020
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства, сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", – сказал президент.

Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробно проинформировать об этом, пишет ТАСС.

"Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", – добавил российский лидер.

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, завершились.

Массовый выпуск зарегистрированной в России вакцины от коронавируса нужно начать в ближайшее время, при этом вакцинация будет добровольной, заявил президент РФ.

"Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск – вот что важно – массовый выпуск этого препарата", –сказал Путин. 

При этом Путин подчеркнул, что "это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-08-11 13:04:11
Хм. очередное вранье пропагандонов .
zanoza
2020-08-11 13:20:15
Сеня, может и создали какую пустышку, вреда не принесёт, но и пользы тоже.
zanoza
2020-08-11 13:03:09
Впереди планеты всей,однако. Наверное будем всему миру бесплатно поставлять вакцину, ведь по другому россия не может, такая у нас широкая душа, даже если за душой, кроме новой вакцины, уже ничего и не осталось.
Off
2020-08-11 12:42:31
Что-то не верится ...
Дима
2020-08-11 13:00:22
Off, так зарегестрировать - это одно, а вот безопасно использовать и чтобы был иммунитет после этого надолго - это другое.
кир
2020-08-11 12:59:17
Off, пофиг твоя вера. Кому она интересна, болезный?
Off
2020-08-11 13:05:19
кир, Ждем ,когда ты , получишь оргазм от прививки...Не забудь славить солнцеликого. )
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