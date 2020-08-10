Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса

Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства, сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", – сказал президент.

Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробно проинформировать об этом, пишет ТАСС.



"Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", – добавил российский лидер.

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, завершились.

Массовый выпуск зарегистрированной в России вакцины от коронавируса нужно начать в ближайшее время, при этом вакцинация будет добровольной, заявил президент РФ.



"Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск – вот что важно – массовый выпуск этого препарата", –сказал Путин.

При этом Путин подчеркнул, что "это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно".