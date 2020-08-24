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Россиян хотят обязать маркировать домашних животных за свой счет

Новости. Общество
20:40, 24 Августа 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии" будет рассмотрен и принят Госдумой до конца года.

Речь идет о поправках в законодательство, которыми в России вводится обязательный учет и маркировка домашних животных, пишут "Известия".

"В целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных процедура маркирования и учета животных должна быть обязательной. Законопроектом предусмотрено, что маркирование животных осуществляется их владельцами за свой счет самостоятельно или посредством привлечения иных лиц", – пояснили "Известиям" в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из тех, которые будут предусмотрены ветеринарными правилами в зависимости от вида животного. Так, наряду с чипированием могут использоваться бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы.

"За неисполнение указанной обязанности владельцы будут привлекаться к административной ответственности. В настоящее время ст. 10.6 Кодекса об административных правонарушениях установлена ответственность за нарушение ветеринарных правил, согласно которой сумма штрафов для граждан варьируется от 500 до 1000 рублей", – добавили в ведомстве.

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