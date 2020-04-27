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Россиян хотят штрафовать за лающих по ночам собак

Новости. Общество
20:40, 27 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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Минюст предложил привлекать к административной ответственности не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто не усмиряет лающую собаку и не чинит автосигнализацию.

Соответствующая норма – шестая часть статьи 14.1 проекта КоАП, которая предусматривает ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, дополнена указанием "на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия", пишет издание "РИА Новости".

Такая формулировка, как рассчитывают в ведомстве, позволит привлечь к ответственности не только людей, которые нарушают тишину и покой активными действиями – такими, как громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, ремонт, но и тех, которые ничего не делают, чтобы обеспечить тишину. Речь идет об оставленной надолго в квартире собаке, лай которой мешает соседям, и о невыключенной автосигнализации.

Предложенные поправки

Минюст по итогам публичного обсуждения отказался от повышения размеров штрафов за административные правонарушения. Ранее особый резонанс вызывали поправки, предусматривавшие значительное увеличение штрафов за нарушение ПДД.
 
В новом КоАП также предложили закрепить презумпцию невиновности.

К камерам, фиксирующим нарушения ПДД, предполагается установить дополнительные требования.

Кроме того, Минюст предложил заменить штраф предупреждением за первое негрубое правонарушение, если не было отягчающих обстоятельств.
 
Также предлагается установить общий срок давности привлечения к ответственности. Планируется, что он составит год. По составам правонарушений, по которым сроки давности меньше года, из этого порядка исключат во избежание ухудшения прав физических и юридических лиц.

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Комментарии

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User
2020-04-27 21:24:12
"Россиян хотят штрафовать" - это законченная фраза.
Неравнодушный
2020-04-27 21:05:23
Вообще хорошо бы природу запретить - собаки лают, кусают, змеи всякие, клещи, вирусы, медведи, землетрясения... природа - это биотеррорист, постоянно хочет убить человека.
Гость
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