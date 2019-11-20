Россиян хотят штрафовать за шум по ночам

Ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в ночное время, предложили включить в новый проект КоАП.

Совет Федерации с учетом позиции регионов предлагает дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП еще одним составом административного правонарушения, пишут "Известия".



Он будет предусматривать ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23.00 до 7.00). Наказанием станет штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

В письме, направленном в адрес межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ, уточняется, что речь идет о "любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан". К ним относятся даже слишком громкое пение или использование звуковоспроизводящих устройств. При этом действие статьи не распространяется на нарушения тишины и покоя, связанные с пресечением правонарушений, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, проведением официальных культурно-массовых мероприятий, а также религиозных праздников.

Законы о нарушении тишины и покоя граждан уже давно действуют во многих странах мира, а размер штрафа за нарушение тишины и покоя граждан, в том числе и в дневное время, колеблется от $100 до $1000. В Венгрии такой штраф учитывает не только уровень шума, но и площадь населенных кварталов, страдающих от него. В Германии закон о защите покоя граждан действует и в дневное время в выходные дни, а пресекает эти нарушения местная полиция.