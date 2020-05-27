Россиян хотят страховать от безработицы

Министерство труда и соцзащиты РФ готово поддержать идею обязательного страхования от безработицы.

Если идею воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места, пишут "Известия".



При этом ведомство подчеркивает: о возможности разработки системы можно будет думать только после того, как об этом договорятся представители профсоюзов и работодателей. Бизнес выступает против: не каждая компания в кризис готова к увеличению финансового бремени. Кроме того, власти неоднократно декларировали необходимость смягчения нагрузки на компании.

Интересно, что россияне могут застраховаться от безработицы уже сейчас – в добровольном порядке, отмечают специалисты Минтруда. Введение же системы обязательного страхования от безработицы подразумевает создание нового внебюджетного фонда и определение размера взносов, отмечено в материалах ведомства.

В 1990-е годы в России уже существовало страхование от безработицы, напомнила зампред ФНПР Нина Кузьмина. Тогда компании отчисляли в специальный фонд 1,5% от зарплат сотрудников. Сегодня же может быть достаточно 0,5–1% от фонда оплаты труда, считает специалист.

Страхование от безработицы – общемировая практика. Как правило, взносы составляют порядка 2% от зарплаты.