Россиян обяжут иметь деревянную мебель

Наличие мебели из дерева, произведенной на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), может стать неотъемлемой характеристикой квартир стандарт-класса, пишет РБК.

Опрос о включении этого параметра в список обязательных для стандартного жилья поручил проработать глава российского правительства Дмитрий Медведев. По данным издания, об этом свидетельствует протокол правительственного совещания "Об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины", которое состоялось в Петрозаводске этим летом.

Согласно документу, к 3 октября 2018 года Минстрой, Минпромторг и Минэкономразвития при участии ипотечного регулятора "Дом.рф" должны подготовить соответствующие предложения.

Автор инициативы-генеральный директор ЗАО "Первая мебельная фабрика" Александр Шестаков, присутствовавший на совещании у Медведева.

"На эту тему я выступал, и Дмитрию Анатольевичу эта идея понравилась, и он поручил министру строительства заняться проработкой этого вопроса", - рассказал РБК Шестаков.

По словам бизнесмена, он предложил сделать обязательным для нового жилья стандартного класса отделку и минимальный набор мебели — для кухни, прихожей и ванной комнаты.

Стандартное жилье должно прийти на смену квартирам экономкласса. Закон, отменяющий в российском законодательстве термин "жилье экономического класса", в январе 2018-го года подписал президент Владимир Путин.