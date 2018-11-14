Россиян оставили без жизненно важного лекарства

В российские больницы прекратились поставки "Акинетона" – препарата, применяющегося при лечении шизофрении и болезни Паркинсона.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо врачей-психиатров министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой исправить ситуацию.

Бипериден входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые государство закупает для больниц и льготных категорий граждан. На российском рынке он представлен четырьмя лекарственными брендами: "Безак", "Бипериден", "Мендилекс" и "Акинетон".

Как пишет Лента.ру, именно последний запрещен к продаже на территории страны по прошлогоднему решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство отменило регистрацию его цены из-за того, что она была завышена в несколько раз по сравнению с другими странами: 423,41 рубля на таблетки и 611,83 рубля на ампулы против 186,43 и 92,71 рубля.

В своем письме врачи-психиатры просят министра разрешить оборот "Акинетона" и вернуть его на российский рынок. Они апеллируют к тому, что это единственный препарат, содержащий бипериден, выпускающийся в таблетках и ампулах. К тому же только он разрешен в России для приема детьми и наиболее эффективен для лечения больных с нарушенными функциями глотания или впервые получающих лечение нейролептиками.