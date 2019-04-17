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Новости. Общество
20:40, 17 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Россиян предупредили о восьми опасностях при покупке дачи

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Приобретение дачи может обернуться настоящей катастрофой и судебными тяжбами, если не знать о возможных опасностях.

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра дали восемь советов, которые помогут купить загородную недвижимость без лишних стрессов, пишет "Лайф".

Первое и главное правило — приобретать дачу нужно только у собственника, который предоставит свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН (Единого госреестра недвижимости).

Следующая опасность и вытекающее из него правило — хозяин может попытаться продать недвижимость сразу нескольким людям, поэтому перед покупкой следует самому заказать выписку из ЕГРН об интересующем объекте. Замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семёнова предупреждает: доверять документам самого владельца не всегда стоит.

"Если недобросовестный продавец предъявляет вам выписку, полученную, скажем, до того, как он продал недвижимость кому-то ещё, то при наличии у вас более актуальных сведений попытка обмана сразу раскроется. Чем ближе выписка из ЕГРН к дате потенциальной сделки — тем лучше", — цитирует её "Российская газета".

Третье правило — перед покупкой стоит заручиться нотариально заверенным согласием супруги или супруга хозяина дачи.

Покупатели также должны насторожиться, если продавец действует по доверенности — именно данную схему выбирают чаще всего мошенники. Чтобы обезопасить себя, нужно проверить подлинность документа у нотариуса.

Пятое правило — не соглашаться на сценарий, когда вместо правоустанавливающих документов хозяин предъявляет книжку садовода.

Шестое — проверить наличие ограничений с помощью выписки из ЕГРН. Они могут быть наложены, если объект находится в водоохранной зоне или зоне аэропорта.

Седьмое — необходимо обратить особое внимание на вид разрешённого использования участка — "под строительство индивидуального жилого дома", "для ведения подсобного хозяйства" или др.

Заключительный совет — проверить соответствие фактического расположения объектов заявленному в документах.

Неправильно возведённые заборы или расположение построек могут доставить множество неприятностей, говорят эксперты.

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Комментарии

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Горожанин
2019-04-17 20:49:07
Загоняют в приватизацию. А я не буду, кто у меня её отберёт?!
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