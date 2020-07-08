Россиян предупредили о возможном росте цен на мобильную связь

Во втором полугодии, согласно прогнозу, рост тарифов может достигнуть 14%, что станет особенно заметным на фоне снижения доходов населения.

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года выросла на 8%, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на отчет Content Review.

Операторы неоднократно корректировали тарифы в первом полугодии, но если МТС, "Вымпелком" и "МегаФон" делали это только с частью тарифов и начали еще до введения режима самоизоляции из-за коронавируса, то Tele2 повышал как текущие, так и архивные тарифы в апреле и мае, отметил руководитель Content Review Сергей Половников.



О том, что Tele2 завершил вторую коррекцию цен на архивных тарифах, 19 мая говорил его гендиректор Сергей Эмдин. Корректировки затронули только 5% архивных тарифов, абонентская плата на которых не менялась с 2018 года, на большинстве тарифов корректировка составила 6% от среднего чека абонента и не превысила 50 рублей, уточняли тогда в пресс-службе компании. Но в результате Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от Tele2 отменить повышение. По оценке службы, на самом деле в среднем за месяц компания увеличила тарифы на 10%.



С марта по май операторы потеряли из-за пандемии около 30 млрд рублей.

Ранее агентство Telecom Daily прогнозировало, что цены на связь в России в 2020 году могут вырасти более чем на 20%.