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Новости. Общество
22:00, 28 Мая 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Россиян предупредили о взрывном росте цен на овощи

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Цены на картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту растут заметно быстрее, чем на все другие продукты.

Так проявляются обычные сезонные колебания цен, но в этом году действуют и другие факторы, рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

"Мы видим, что оптовые цены в этом году превысили на рубль результаты прошлого года, несмотря на то что в течение сезона на два-три рубля картофель был дешевле. В середине мая цены подскочили", – говорит он.

Могла сыграть роль прошлогодняя засуха в Европе. В итоге туда пошел существенный объем картофеля, который раньше завозили из-за рубежа к нам, пишет "Российская газета". 

Например, на европейский рынок переориентировался существенный объем египетского картофеля. Также сократился импорт из Азербайджана. Это было связано с тем, что власти ввели запретительные меры на вывоз картофеля, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке внутри страны, поясняет эксперт.

"На фоне снижения импорта внутренние цены начинают подрастать. Я полагаю, что они будут расти и дальше", – говорит Красильников.

Традиционно их пик придется на конец июня – начало июля. Хотя снижение цен может произойдет и раньше, если из Поволжья, южных регионов раньше придет ранний картофель. Весна в этих регионах в этом году была ранняя.

По другим овощам схожая ситуация. Запасы лука, капусты, моркови заканчиваются. Сейчас цены на капусту урожая прошлого года в опте даже на три-четыре рубля выше, чем на раннюю капусту. Связано это может быть со спецификой предпочтений покупателей, которые хуже берут рыхлую раннюю капусту. Но также может влиять относительный дефицит овощей на фоне европейкой засухи.

Вероятно, ресурсы из Беларуси были перенаправлены на Европу, поясняет Красильников. Узбекский репчатый лук, по имеющейся информации, также с удовольствием принимают в Европе даже несмотря на требования санитарного характера, которые не выполняются.

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