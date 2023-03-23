Россиян предупредили об опасности детского крема

Специалист раскрыла вред четырех популярных косметических средств.

Российский косметолог Олеся Панченко раскрыла вред четырех популярных косметических средств. Ее комментарий опубликовала Лента.ру со ссылкой на «Подмосковье сегодня».

По словам специалистки, негативные последствия для внешности взрослого человека может иметь применение детского крема. Так, сухую кожу он делает более сухой, а на жирной провоцирует воспаления. Кроме того, образованию прыщей и комедонов способствует детская присыпка, отметила собеседница издания.

Мыло тоже разрушает на лице защитный барьер и приводит к раннему старению, если оно выступает в качестве средства для умывания, заявила Панченко. «Я также не советую использовать салициловый спирт. Он входит в состав многих средств, но сам по себе от прыщей не спасет. Это слишком агрессивное средство, которое еще сильнее испортит кожу», — добавила она.