Россиян предупредили об опасности опросов в соцсетях

Эксперт сообщил, как риски для пользователей несут опросы или тесты в социальных сетях.

Прохождение тестов и опросов в социальных сетях — популярное занятие среди пользователей. Между тем, злоумышленники могут использовать этот инструмент для кражи персональных данных, предупредил эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий. Об этом информирует радио Sputnik.

«Если мы говорим о соцсетях вроде Facebook, в большинстве случаев, чтобы пройти опрос, необходимо учетной записи, которая проводит или от имени которой проводится опрос, предоставить доступ как минимум к своей учетной записи и ко всем данным, которые в этой учетной записи есть, включая контактную информацию, записи, фотографии, списки друзей. Это уже достаточно ценная информация, которую можно продать или в совокупности с данными, полученными из других источников, использовать во вред человеку», — пояснил Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik.

Закрытый аккаунт в случае с тестами не поможет уберечь данные, продолжил эксперт по информационной безопасности.

«Есть возможность закрыть аккаунт и скрыть контактные данные, но обычно у таких опросов один из механизмов — предоставить полный доступ, иначе они не дают возможности пройти тест. Сам по себе механизм обеспечения приватности в соцсети работает, но если от нас требуют предоставить допуск, и мы его предоставляем, то мы своими руками нарушаем приватность», — сказал Алексей Лукацкий.

Кроме персональных данных, злоумышленники могут интересоваться и социальным портретом пользователя: его «лайки», интересы, предпочтения, чтобы позже использовать это для мошеннических или рекламных действий, добавил эксперт.