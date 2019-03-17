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Новости. Общество
14:30, 17 Марта 2019
фото: kremlin.ru

Россиян устраивает президент, который находится у власти почти 20 лет

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Накануне годовщины последних президентских выборов в России многие в социальных сетях задавались вопросом: каким были бы итоги этого голосования, если бы оно проходило сейчас – после повышения пенсионного возраста, роста налогов и урезания остатков гражданских прав и свобод?

По мнению журналиста Валерия Поташова, кардинальных изменений в симпатиях электората за этот год не произошло, даже несмотря на результаты опросов общественного мнения, свидетельствующих о падении рейтинга действующего главы государства. И дело, естественно, не в том, что бывшие соперники Путина по борьбе за президентское кресло практически полностью сошли с политической арены – кто-то навсегда, а кто-то до следующих выборов, когда "национальному лидеру" вновь понадобятся "спарринг-партнеры". Российское общество не готово ничего менять.

Жители карельской глубинки, где закрывают школы и "оптимизируют" медицинские учреждения, опять пишут Путину, словно забыв, что сами голосовали за эту власть, которая лишает их социальной сферы, но не желает умерить собственную тягу к роскоши и мировым амбициям. Граждане страны хотят достойной жизни, но не понимают, что это и есть их достойная жизнь – достойная гражданского выбора, который они совершили год назад.

Подробнее читайте в материале "Столицы на Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2019-03-17 15:09:32
Об этом и опрос в Ст.на Онего говорит . Хе Хе .
Гость
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